Luis Alberto, un'altra magia: gioca a Verona (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA - Non c'è trucco, non c'è inganno. Gonfia, piena di chiazze, violacea. Bastò guardare la caviglia destra di Luis Alberto, sabato sera dopo lo Spezia, per intuirne il dolore. Il Mago aveva postato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA - Non c'è trucco, non c'è inganno. Gonfia, piena di chiazze, violacea. Bastò guardare la caviglia destra di, sabato sera dopo lo Spezia, per intuirne il dolore. Il Mago aveva postato ...

Advertising

_biancocelesti : FORMELLO - Lazio, Luis Alberto c'è. Ballottaggi aperti a destra e in attacco: - MicheleC87 : Devo affiancare tre centrocampisti a Luis Alberto e non sono sicuro di quelli messi. Magari passo a 3 e aggiungo un… - TempiSono : @OfficialSSLazio Mister Farris, la partita con il Verona sarà tosta. Che ne dice di una difesa a 4. Terzini Lulic e… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Lazio: Luis Alberto recuperato per il Verona Spagnolo si è allenato in gruppo, e potrebbe giocare dall'inizio - ansacalciosport : Lazio: Luis Alberto recuperato per il Verona. Spagnolo si è allenato in gruppo, e potrebbe giocare dall'inizio |… -