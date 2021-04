Liverpool – Aston Villa 10 aprile 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp non ha nuovi problemi di infortunio, ma valuterà le condizioni della sua squadra sulla scia degli exploit europei infrasettimanali. Joe Gomez, Jordan Henderson, Joel Matip, Caoimhin Kelleher, Virgil van Dijk e Divock Origi rimangono tutti fuori. Ecco a che punto sono le squadre prima dell’incontro Liverpool – Aston Villa che si gioca alle 15. Liverpool – Aston Villa: che cosa aspettarci da questo incontro? Il capitano dell’Aston Villa Jack Grealish dovrebbe rimanere fuori per altre due settimane dopo una battuta d’arresto nel suo recupero da un problema allo stinco. Il difensore Kortney Hause torna in squadra ma Wesley non è ancora abbastanza in forma. Quando queste squadre si sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) L’allenatore delJurgen Klopp non ha nuovi problemi di infortunio, ma valuterà le condizioni della sua squadra sulla scia degli exploit europei infrasettimanali. Joe Gomez, Jordan Henderson, Joel Matip, Caoimhin Kelleher, Virgil van Dijk e Divock Origi rimangono tutti fuori. Ecco a che punto sono le squadre prima dell’incontroche si gioca alle 15.: che cosa aspettarci da questo incontro? Il capitano dell’Jack Grealish dovrebbe rimanere fuori per altre due settimane dopo una battuta d’arresto nel suo recupero da un problema allo stinco. Il difensore Kortney Hause torna in squadra ma Wesley non è ancora abbastanza in forma. Quando queste squadre si sono ...

