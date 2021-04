Le previsioni meteo di domenica 11 aprile

(Di sabato 10 aprile 2021) – Condizioni di marcata instabilità al Nord, instabile al Centro. Nuvole e schiarite al Sud. – Colpo di coda del maltempo con addensamenti compatti e rovesci sparsi che interesseranno in particolar modo il Nord e le zone interne del Centro. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con rovesci anche a carattere temporalesco Nuova ondata di maltempo sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Centro – Nuvole e rovesci su Umbria e Toscana, instabile ma asciutto sul resto del settore Anche al Centro giornata all’insegna dell’instabilità con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in particolar modo la Toscana e l’Umbria. Nuvoloso ma asciutto sul resto del settore. Le temperature non ...

Advertising

TgrRaiAltoAdige : Oggi la giornata inizierà con tempo soleggiato a tratti per la presenza di nubi a vari livelli. Nella notte tra sab… - zazoomblog : Previsioni meteo 10 aprile 2021: torna il maltempo al Nord - #Previsioni #meteo #aprile #2021: - infoitinterno : Previsioni Meteo | Sarà un fine settimana all'insegna della pioggia - infoitinterno : Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo

iLMeteo.it

Torino, immagine di repertorio fonte ANSA. Stabilità totale sulla nostra Penisola Dopo l'allontanamento delle correnti di maltempo invernali che hanno portato le temperature ad ...Lesegnalano una situazione incerta per il pomeriggio di domenica: un elemento che renderà ancora più spettacolare la sfida per la 77Vicenza - Bionde che scatterà puntuale alle ore ..."Le persone del mio staff mi preparano le previsioni meteo e in base a quelle decido: magari sono a poche centinaia di metri dalla vetta, chiamo uno che è a 8mila metri da me e mi dice una cosa che ...n linea generale sarebbero comunque prevalenti gli scenari di tempo instabile, con temperature nella media o addirittura inferiori alla media. (MeteoLive.it) Quota neve in calo al nord fino a 800-1000 ...