Incidente mortale a Monreale | muore il 19enne Piermario Dominici

È Piermario Dominici la vittima del grave Incidente mortale che si è verificato in viale Regione a Monreale questa mattina. La vittima è un giovane di palermitano, ha 19 anni. È stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Ingrassia. Purtroppo il giovane è morto in ambulanza. Il giovane era a bordo di una bicicletta quando, secondo le prime ricostruzioni, è finito contro un palo. E' stato soccorso dai sanitari del 118, trasportato in un primo momento all'ospedale Ingrassia in codice rosso. Le sue condizioni si sono aggravate e non c'è stato nulla da fare. L'Incidente si è verificato alle 12.30 all'altezza del Castellaccio in un tratto in forte pendenza. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Monreale, coordinati dal Comandante ...

DirettaSicilia : Incidente mortale a Monreale, la vittima è il 19enne Piermario Dominici, - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Portogruaro (VE), Incidente mortale sulla SP72: Esce di strada e si cappotta in un fossato, mort… - stefano_sava : RT @NewSicilia: Trasportato in codice rosso, per il 19enne non ci sarebbe stato nulla da fare #incidente #decesso #vittima #Newsicilia htt… - NewSicilia : Trasportato in codice rosso, per il 19enne non ci sarebbe stato nulla da fare #incidente #decesso #vittima… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Sarà effettuata martedì l'autopsia sul corpo di Ermanno Germano, il motociclista 46enne di Flumignano rimasto ucciso nello s… -