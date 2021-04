Il Piemonte ha superato un milione di vaccinazioni totali (Di sabato 10 aprile 2021) Un sabato da record con oltre 28 mila somministrazioni e un traguardo importante: e si conferma la prima regione italiana per numero di ... Leggi su gazzettadasti (Di sabato 10 aprile 2021) Un sabato da record con oltre 28 mila somministrazioni e un traguardo importante: e si conferma la prima regione italiana per numero di ...

