Gang in tuta, criminalità paramilitare e Brexit: la tempesta perfetta dietro gli scontri in Irlanda del Nord (Di sabato 10 aprile 2021) Le rivolte in Irlanda del Nord iniziano il 29 marzo scorso a Derry e coinvolgono per lo più giovani. In 40 seminano il panico e incendiano con molotov una vettura della polizia. La protesta si espande presto in altri centri abitati: dalla capitale Belfast a Carrickfergus, Ballymena, Newtownabbey: mezzo Paese prende fuoco. Il 7 aprile, gli scontri si inaspriscono intorno al Peace Lines di Belfast, il confine che separa i quartieri protestanti, leali alla Corona inglese, da quelli cattolici, per le due Irlande unite. In una settimana vengono feriti oltre 50 poliziotti e arrestate 10 persone in diverse città. Le posizioni formali dei governi sono nette. Il premier inglese Boris Johnson e quello irlandese Micheál Martin condannano le violenze. Il governo Nordirlandese della conservatrice del Democratic Unionist Party, ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) Le rivolte indeliniziano il 29 marzo scorso a Derry e coinvolgono per lo più giovani. In 40 seminano il panico e incendiano con molotov una vettura della polizia. La protesta si espande presto in altri centri abitati: dalla capitale Belfast a Carrickfergus, Ballymena, Newtownabbey: mezzo Paese prende fuoco. Il 7 aprile, glisi inaspriscono intorno al Peace Lines di Belfast, il confine che separa i quartieri protestanti, leali alla Corona inglese, da quelli cattolici, per le due Irlande unite. In una settimana vengono feriti oltre 50 poliziotti e arrestate 10 persone in diverse città. Le posizioni formali dei governi sono nette. Il premier inglese Boris Johnson e quello irlandese Micheál Martin condannano le violenze. Il governoirlandese della conservatrice del Democratic Unionist Party, ...

Advertising

chiaraavermi : RT @FraVonV: Diapositiva di me che scendo in paese vestita con tuta crop top a prendermi i tulipani ascoltando i Dark polo gang e incontro… - FraVonV : Diapositiva di me che scendo in paese vestita con tuta crop top a prendermi i tulipani ascoltando i Dark polo gang… -