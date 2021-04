Figliuolo alle Regioni: vaccinate over 80 e fragili, ordinanza del commissario (Di sabato 10 aprile 2021) Firmata una nuova ordinanza del commissario straordinario Francesco Figliuolo: per i vaccini priorità agli over 80 e alle persone fragili L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 10 aprile 2021) Firmata una nuovadelstraordinario Francesco: per i vaccini priorità agli80 epersoneL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

rtl1025 : ?? Firmata nuova ordinanza del Commissario straordinario Francesco #Figliuolo: per i vaccini priorità agli over 80 e… - Agenzia_Ansa : #Covid, firmata la nuova ordinanza del commissario #Figliuolo: per i #vaccini priorità agli over 80 e alle persone… - SkyTG24 : Vaccini, ordinanza Figliuolo: priorità agli over 80 e alle persone fragili - FirenzePost : Figliuolo alle Regioni: vaccinate over 80 e fragili, ordinanza del commissario - debora_ergas : #Vaccini, direttiva di #Figliuolo alle Regioni: prima fragili e over 80 -