Covid, a Morcone 15 casi in un giorno: le positività ora sono 38 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Morcone ha dato comunicazione di 15 casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Tra queste c’è anche il Consigliere di minoranza Patrizia Mennillo. “Auguriamo a lei, alla sua famiglia e a tutti i cittadini colpiti da questo terribile virus una pronta guarigione – si legge nella nota diramata dall’amministrazione -. Attualmente, dunque, i casi positivi che si registrano sul nostro territorio sono 38. La situazione torna ad essere seria ed allarmante. Invitiamo ancora una volta al rispetto delle regole. Il ritorno alla normalità dipende anche dai nostri comportamenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune diha dato comunicazione di 15dial coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Tra queste c’è anche il Consigliere di minoranza Patrizia Mennillo. “Auguriamo a lei, alla sua famiglia e a tutti i cittadini colpiti da questo terribile virus una pronta guarigione – si legge nella nota diramata dall’amministrazione -. Attualmente, dunque, ipositivi che si registrano sul nostro territorio38. La situazione torna ad essere seria ed allarmante. Invitiamo ancora una volta al rispetto delle regole. Il ritorno alla normalità dipende anche dai nostri comportamenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Covid, a #Morcone 15 casi in un giorno: le positività ora sono 38 ** - studiomarzocchi : Ultima Ora: Covid e migranti, Morcone: vaccinare i lavoratori stranieri è una necessità per la salute di tutti… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, Morcone: «Vaccinare i lavoratori stranieri è necessità per la salute di ... -