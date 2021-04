Chiara Ferragni, la foto di Leone e Vittoria con le nonne. Un dettaglio preoccupa i fan: 'Com'è possibile?' (Di sabato 10 aprile 2021) la foto di Leone e Vittoria con le nonne. Un dettaglio preoccupa i fan: ' Com'è possibile? '. Ieri, l'imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram un tenero scatto che ha fatto subito il giro del ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021) ladicon le. Uni fan: ' Com'è? '. Ieri, l'imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram un tenero scatto che ha fatto subito il giro del ...

Advertising

sole24ore : Tod’s, Chiara Ferragni entra nel cda e il titolo vola in Borsa - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni entra nel Cda di Tod's. La fashion blogger ringrazia Della Valle: 'Darò voce alla mia generazione c… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni entra nel Cda di Tods: 'Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia' - FraFede81 : Tod's, Chiara Ferragni...!Ma tu guarda #Ferragni #ChiaraFerragni #Tods #propagandalive - polasein500cc : RT @PButtafuoco: Chiara Ferragni entra nel cda di Tod’s e il marchio vola in borsa. Una nomina vale un regno ma adesso – senza voler rubare… -