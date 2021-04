Tg Psicologia | edizione del 9 aprile 2021

Leggi su dire

(Di venerdì 9 aprile 2021) Si parlerà delle ‘reazioni con i caregiver primari’ nella quarta lezione del corso gratuito IdO dedicato al Progetto riabilitativo Tartaruga – DERBBI in programma sabato 10 aprile. Gli esperti dell’Istituto descriveranno a psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, logopedisti, psicomotricisti, educatori professionali, insegnanti di sostegno e curriculari, pedagogisti, operatori del settore e genitori, i setting di terapia che nella tradizione dell’IdO sottolineano la centralità della relazione madre-bambino, proponendo la partecipazione attiva del genitore nel percorso terapeutico in un’ottica rivolta sempre all’attenzione del singolo bambino e modulabile rispetto alle sue specifiche necessità. Saranno poi approfondite le diverse attività che l’IdO promuove per le famiglie: il setting di Psicoterapia diadica breve; il setting di terapia diadica del progetto ‘Mamme a Bordo’ e il setting di Terapia diadica in gruppo ‘Mamma-bambino’. Si farà infine riferimento ai gruppi di counseling per le mamme, per i papà e agli spazi di counseling per le coppie genitoriali. – LO PSICOLOGO: RABBIA DEI BAMBINI INIZIA GIÀ AL NIDO