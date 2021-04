Supervivientes | flirt tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini? Il gossip

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ieri, giovedì 8 aprile, è andata in onda la prima puntata di, la versione spagnola de L’Isola dei famosi. A tale reality show partecipano anche due concorrenti italiani, ovvero,. I due, sin dalle prime ore, hanno mostrato subito una certa complicità. Nel corso della puntata, poi, ci sono stati degli episodi durante i quali la loro sintonia è apparsa alquanto tangibile. Pertanto, andiamo a vedere tutto quello che è emerso in merito a questoe se tra i due ci sia davvero un legame speciale oppure no. L’intesa traCome tutti i telespettatori sapranno, ieri non è andata in onda la consueta ...