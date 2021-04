Serie B | il recupero tra Pordenone e Pisa si giocherà il 27 aprile alle 16

Advertising

JuventusTV : Riviviamo insieme #JuveNapoli! ?? ?? Partita ? - sportli26181512 : Serie A, esame Cagliari per l’Inter: nerazzurri a 1,28: Archiviato il recupero con il Sassuolo, con il quale...… - settalese : RT @NewsTuttoC: Serie C, recupero girone A: cambia l'orario di Juventus U23-Olbia - tabellamercatob : Recupero gara campionato #SerieB #PordenonePisa, valida per l’11ª giornata di ritorno, verrà disputata martedì 27… - sportface2016 : #SerieB , recupero #PordenonePisa si giocherà il 27 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Serie recupero

Fantacalcio ®

Nkoulou ? Ilè diverso da atleta ad atleta, così come la guarigione dal virus. Nkoulou ha voglia di recuperare terreno e lo valuteremo col tempo, vedremo domani anche se mentalmente per me è ...Commenta per primo Archiviato ilcon il Sassuolo, con il quale l' Inter ha portato a dieci il numero delle partite ... Il classico testa coda proposto dal calendario dellaA prossima a ...Pur dovendo attendere i recuperi dei match rinviati, comunque da riposizionare non oltre il 2 maggio, la Serie A Beretta femminile giunge alla 25^ e penultima giornata della regular season. In ...Mancano poche ore all’inizio della trentesima giornata della stagione 2020/21 di Serie A e, con essa, arrivano anche anche i nostri consigli Fantacalcio. La redazione di Fantamagazine, infatti, per og ...