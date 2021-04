Seregno, positivo al Covid organizza una grigliata a Pasquetta con gli amici: denunciato (Di venerdì 9 aprile 2021) Seregno, positivo al Covid organizza una grigliata a Pasquetta con gli amici. Un giovane di 25 anni, positivo al Coronavirus, ha organizzato nel giorno di Pasquetta una grigliata abusiva con alcuni amici. I carabinieri hanno ricevuto una segnalazione da alcuni residenti di Seregno, comune in provincia di Monza e Brianza, e sono intervenuti nell’abitazione interrompendo la festa. Le indagini hanno permesso di scoprire che il 25enne era in regime di isolamento e qualora dovessero esserci dei contagi, potrebbe essere accusato del reato di epidemia colposa. Era positivo al Coronavirus, ma nonostante questo ha voluto organizzare una ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 9 aprile 2021)alunacon gli. Un giovane di 25 anni,al Coronavirus, hato nel giorno diunaabusiva con alcuni. I carabinieri hanno ricevuto una segnalazione da alcuni residenti di, comune in provincia di Monza e Brianza, e sono intervenuti nell’abitazione interrompendo la festa. Le indagini hanno permesso di scoprire che il 25enne era in regime di isolamento e qualora dovessero esserci dei contagi, potrebbe essere accusato del reato di epidemia colposa. Eraal Coronavirus, ma nonostante questo ha volutore una ...

Advertising

LimeMagazineU : Seregno, positivo al Covid organizza una grigliata a Pasquetta con gli amici: denunciato - LouiseCrown_ : RT @fabio_fazio_fax: Positivo al #COVID19, 25 anni ed inviti 17 amici a casa tua... Non sei un ragazzo, ma un uomo... di merda https://t.c… - magaolimpia : RT @LaZebraAPuah: ”Seregno, 25enne positivo al Covid e in quarantena organizza grigliata con 17 amici: rischia accusa di epidemia colposa.”… - _Fab1ana_ : RT @LaZebraAPuah: ”Seregno, 25enne positivo al Covid e in quarantena organizza grigliata con 17 amici: rischia accusa di epidemia colposa.”… - StaserasolounTG : RT @LaZebraAPuah: ”Seregno, 25enne positivo al Covid e in quarantena organizza grigliata con 17 amici: rischia accusa di epidemia colposa.”… -