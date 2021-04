Risse avvenuta a Crema a febbraio | segnalati 7 minorenni al procura

(Di venerdì 9 aprile 2021)nel mese diall’autorità giudiziaria sette residenti tra, Spino d’Adda e Vailate di età compresa tra i 13 e 17 anni. Nel decorso mese disi sono verificati aalcuneche hanno avuto come protagonisti diversi giovani i quali, in un contesto di

... senza rispettare alcun tipo di distanziamento e, spesso, danno vita a litigi e. Molto ... basti pensare a una rissa che ha portato all'arresto di tre personeil 30 marzo e a una rapina, ...Le immagini impietose dell'ultima rissa,come sempre in pieno giorno sotto gli occhi ... andando ad intervenire in tutte quelle situazioni che generano le; iniziando dagli immancabili ...Risse avvenuta a Crema nel mese di febbraio. Segnalati 7 minorenni all’autorità giudiziaria sette residenti tra Crema, Spino d’Adda e Vailate di età compresa tra i 13 e 17 anni. Nel decorso mese di ...La polizia ha segnalato alla procura gli autori di due risse avvenute a Crema a febbraio. La prima in via Cresmiero, dove tre giovanissimi si sono affrontati a calci e pugni, la seconda ha avuto per ...