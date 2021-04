“Rischio una denuncia ma lo dico…”. Furia Mauro Corona in diretta, Paolo Del Debbio costretto a intervenire (Di venerdì 9 aprile 2021) Non le manda di certo a dire Mauro Corona. Si parla di vaccini e lo scrittore dichiara: “Non si può prendere in giro la gente, hanno fallito. E’ un fallimento su tutti i fronti”. Mauro Corona lo ha detto in merito al balletto degli ultimi giorni sul vaccino di AstraZeneca, che in un primo momento sembrava andare bene solo per i giovani, adesso invece viene raccomandato agli over 60. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete4, Corona ha detto: “Che cosa c’è sotto? Se dovessi dire quello che penso rischierei sicuramente una denuncia. Abbiano almeno la dignità di dire ‘non ce la facciamo’. Alzino bandiera bianca e se ne andassero”. Del Debbio ha poi mandato in onda un servizio con alcune testimonianze su casi gravi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Non le manda di certo a dire. Si parla di vaccini e lo scrittore dichiara: “Non si può prendere in giro la gente, hanno fallito. E’ un fallimento su tutti i fronti”.lo ha detto in merito al balletto degli ultimi giorni sul vaccino di AstraZeneca, che in un primo momento sembrava andare bene solo per i giovani, adesso invece viene raccomandato agli over 60. Ospite diDela Dritto e Rovescio su Rete4,ha detto: “Che cosa c’è sotto? Se dovessi dire quello che penso rischierei sicuramente una. Abbiano almeno la dignità di dire ‘non ce la facciamo’. Alzino bandiera bianca e se ne andassero”. Delha poi mandato in onda un servizio con alcune testimonianze su casi gravi di ...

Advertising

NicolaMorra63 : “Con che coscienza un giovane salta la lista e si fa vaccinare sapendo che lascia esposto a un rischio concreto di… - raffaellapaita : “Con che coscienza si salta la fila delle vaccinazioni? Questa è una domanda da porsi prima di farla al Governo o a… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - PaolaAnna8 : RT @charliecarla: Riprendiamoci la nostra vita. Il Covid è una malattia, ce ne sono tante. Ora sappiamo più o meno come proteggerci e anche… - FrancyP_ : RT @Piu_Europa: Sarebbe controproducente indicare una data per il ritorno alla normalità per essere poi costretti a smentirla. Non c’è alte… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio una Sofagate, ora è scontro diplomatico Italia - Turchia dopo le parole di Draghi su Erdogan Un pasticcio anche qui tamponato all'ultimo, aggiungendo una sedia per un membro del suo staff. E ... Il leader della Lega, Matteo Salvini dice: "La Turchia è un rischio ai nostri confini: sta ...

Come investire oggi dopo la fine del mercato FOMO: il caso Tesla ... minore il discount rate, maggiori i potenziali profitti futuri di una società. Da ciò ne consegue ...attualmente con l'aumento dei rendimenti dei Treasury USA che è stato causato dal crescente rischio ...

Un'Intelligenza artificiale basata su rischio e responsabilità: verso una legislazione Ue (Stati permettendo) Agenda Digitale Dentro la banca. Il rialzo dei tassi spinge gli investimenti azionari In parecchi hanno puntato ai fondi bilanciati che hanno registrato un buon successo nel 2020, con una raccolta pari a un quarto circa di quella complessiva, decidendo così di puntare su asset che ...

Covid e scuola: Bollate sperimenta il "tampone lecca-lecca" Partirà lunedì 12 a Bollate il primo screening sulla comunità scolastica che utilizza il nuovo test salivare messo a punto dalle ricercatrici della Statale di Milano: meno invasivo ma con la stessa af ...

Un pasticcio anche qui tamponato all'ultimo, aggiungendosedia per un membro del suo staff. E ... Il leader della Lega, Matteo Salvini dice: "La Turchia è unai nostri confini: sta ...... minore il discount rate, maggiori i potenziali profitti futuri disocietà. Da ciò ne consegue ...attualmente con l'aumento dei rendimenti dei Treasury USA che è stato causato dal crescente...In parecchi hanno puntato ai fondi bilanciati che hanno registrato un buon successo nel 2020, con una raccolta pari a un quarto circa di quella complessiva, decidendo così di puntare su asset che ...Partirà lunedì 12 a Bollate il primo screening sulla comunità scolastica che utilizza il nuovo test salivare messo a punto dalle ricercatrici della Statale di Milano: meno invasivo ma con la stessa af ...