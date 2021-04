Renzi d’Arabia pronto a trasferirsi a Dubai: Striscia sgancia l’indiscrezione bomba e ci scherza, ma… (Di venerdì 9 aprile 2021) Renzi d’Arabia pronto a trasferirsi a Dubai. Striscia la notizia sgancia l’indiscrezione bomba e ci scherza, ma in fondo… Così, mentre Ivan Scalfarotto si affretta a smentire un presunto disimpegno di Matteo Renzi cinguettando su Twitter: «Non vedo alcun disimpegno di Matteo sul progetto Italia viva anzi. Penso che le persone che credono negli stessi valori dovrebbero smettere di fare i derby su Twitter e sostenere le stesse battaglie», dal fronte del tg satirico di Canale 5 arriva l’ultima indiscrezione. Un’anticipazione? Che alimenta i dubbi sulle trasferte negli Emirati arabi dell’ex premier. Sempre più in odore di trasloco tra sceicchi, emiri e principi sauditi. Tra le dune del deserto e i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021)la notiziae ci, ma in fondo… Così, mentre Ivan Scalfarotto si affretta a smentire un presunto disimpegno di Matteocinguettando su Twitter: «Non vedo alcun disimpegno di Matteo sul progetto Italia viva anzi. Penso che le persone che credono negli stessi valori dovrebbero smettere di fare i derby su Twitter e sostenere le stesse battaglie», dal fronte del tg satirico di Canale 5 arriva l’ultima indiscrezione. Un’anticipazione? Che alimenta i dubbi sulle trasferte negli Emirati arabi dell’ex premier. Sempre più in odore di trasloco tra sceicchi, emiri e principi sauditi. Tra le dune del deserto e i ...

