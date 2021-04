Quarto Grado, stasera in tv: ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di venerdì 9 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Torna stasera, dopo una settimana di pausa, in tv su Retequattro l’appuntamento con Quarto Grado, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità. anticipazioni Quarto Grado, puntata venerdì 9 aprile 2021 Il programma questa sera tornerà a occuparsi del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel nulla il tardo pomeriggio del 4 gennaio scorso dopo essere usciti dalla loro casa di Bolzano. Il figlio Benno ha confessato e il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell’uomo non vi è traccia. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) Torna, dopo una settimana di pausa, in tv su Retequattro l’appuntamento con, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità.2021 Il programma questa sera tornerà a occuparsi del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel nulla il tardo pomeriggio del 4 gennaio scorso dopo essere usciti dalla loro casa di Bolzano. Il figlio Benno ha confessato e il cadaveredonna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell’uomo non vi è traccia. Le ...

