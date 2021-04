Principe Filippo | il giornalista | “Un rubacuori | corteggiò anche mia moglie”

Advertising

rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - chetempochefa : È morto Filippo il marito della Regina Elisabetta II. Il principe di Edimburgo è morto a 99 anni nel castello di Wi… - Ilvolomatto1 : RT @pomeriggio5: Bentornati a #Pomeriggio5! Iniziamo la puntata di oggi con l'informazione, come sempre. La morte del Principe Filippo, c… - Meoz88 : RT @Julio_Arnes: Il principe William leggendo il legato in suo favore nel testamento del nonno Filippo -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

Emanuela Campanile - Città del Vaticano Ilè stato al fianco di Her Majesty per oltre 70 anni ma senza mai essere destinato al trono e senza mai il titolo di Re. Vivace e dalla battuta pronta in perfetto stile inglese, ha ...La Famiglia Reale ha dato notizia ufficiale della scomparsa del. Pochi mesi fa il Duca di Edimburgo ha celebrato 73 anni di matrimonio con la moglie, la Regina Elisabetta II . Il loro è stato uno dei matrimoni più longevi di tutti i tempi e c'è ...Il Principe Filippo è morto in queste ore all’età di 99 anni. Harry, secondo le primissime indiscrezioni, si sta prontamente organizzando per tornare a Londra in vista dei funerali del nonno: mistero, ...Inossidabile punto di riferimento della corte britannica per decenni, il duca di Edimburgo aveva celebrato a novembre i 73 anni di matrimonio ...