Perché la tela all' asta in Spagna potrebbe essere di Caravaggio

Accendendo il cellulare ieri mattina, la notizia che da più parti mi giungeva, riguardava la tela che avrebbe dovuto essere battuta all'asta per 1.500,00 € dalla casa d'aste Ansorena a Madrid, ma poi misteriosamente ritirata per accertamenti. L'Ecce homo infatti, scovato probabilmente dai due mercanti Marco Voena e Fabrizio Moretti, adocchiato da Sgarbi e visto dalla studiosa Cristina Terzaghi, è ora riconosciuto come probabile autografo di Caravaggio. Senza alcun dubbio già soltanto dalle foto pubblicate sui quotidiani, emerge che si tratti di una tela decisamente ascrivibile ai soggetti del Merisi nell'ultimo periodo romano e che necessiterebbe di una pulitura per renderlo più leggibile. Certamente sarà da verificare la tecnica esecutiva, i materiali utilizzati e soprattutto ricostruire un'anamnesi ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché tela 'Judas and the Black Messiah' è un grande film anche perché si prende la libertà di sbagliare ... dell'attrice e produttrice Ruby Dee, grande attivista oltre che interprete, spiega perché questo ... O'Neal sarebbe rimasto un informatore dell'FBI ancora per qualche anno.) Su questa tela, il film ...

Caravaggio, la sfida tra Genova e Madrid: gli Ecce Homo sono due Perché nel museo civico di Palazzo Bianco, è conservato un Ecce homo, attribuito a Caravaggio e ... La tela era stata scoperta in un deposito comunale, nel 1929 e inizialmente attribuita a un pittore ...

