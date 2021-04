Olimpiadi Tokyo 2021, Giovanni Malagò: “Faremo meglio di Rio” (Di venerdì 9 aprile 2021) Si è da poco conclusa la Giunta Nazionale del Coni, con ovviamente il capo dello sport italiano Giovanni Malagò a dirigere le operazioni. Il presidente del Coni ha poi rilasciato delle dichiarazioni al termine, riportate dall’ANSA: “Noi ogni giorno facciamo presente che la situazione è oggettivamente in termini sportivi, sociali ed economici non più sostenibile” riferendosi alle riaperture. Prosegue: “Tutte le istituzioni del Paese: il Governo, la stessa Vezzali, tutti hanno riconosciuto questo periodo di dolore e di allarme totale. Ho visto la percentuale di ASD che rischiano di non riaprire, questo per noi è grave”. Poi occhi puntati sulle prossime Olimpiadi di Tokyo: “Penso veramente che a Tokyo vedremo dei risultati insospettati e insospettabili in tante discipline. E sono convinto che avremo una ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Si è da poco conclusa la Giunta Nazionale del Coni, con ovviamente il capo dello sport italianoa dirigere le operazioni. Il presidente del Coni ha poi rilasciato delle dichiarazioni al termine, riportate dall’ANSA: “Noi ogni giorno facciamo presente che la situazione è oggettivamente in termini sportivi, sociali ed economici non più sostenibile” riferendosi alle riaperture. Prosegue: “Tutte le istituzioni del Paese: il Governo, la stessa Vezzali, tutti hanno riconosciuto questo periodo di dolore e di allarme totale. Ho visto la percentuale di ASD che rischiano di non riaprire, questo per noi è grave”. Poi occhi puntati sulle prossimedi: “Penso veramente che avedremo dei risultati insospettati e insospettabili in tante discipline. E sono convinto che avremo una ...

