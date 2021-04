Noi, trattati in modo disonorevole (Di venerdì 9 aprile 2021) Il caso Laura Boldrini è solo la punta dell'iceberg. I cosiddetti portaborse ricevono il peggio dai loro datori di lavoro: insulti, umiliazioni, contributi non versati, licenziamenti immotivati. Nessuno però denuncia per timore di ritorsioni. Costretti a subire di tutto. Dalle scarpe tirate contro nei momenti di ira alle minacce continue di licenziamento, senza dimenticare la pretesa di restituire una parte di quello che viene riconosciuto in busta paga. «Mi è stato chiesto di rendere un quarto dello stipendio pattuito» dice un collaboratore. Addirittura qualche caso di contributi previdenziali non versati. Benvenuti nel mondo dei collaboratori parlamentari, quei lavoratori che ogni giorno tirano avanti la carretta delle attività degli onorevoli. Nella diffidenza popolare con l'etichetta dei portaborse, uomini e donne al servizio della Casta. Ma dalla Casta ricevono spesso il peggio, ... Leggi su panorama (Di venerdì 9 aprile 2021) Il caso Laura Boldrini è solo la punta dell'iceberg. I cosiddetti portaborse ricevono il peggio dai loro datori di lavoro: insulti, umiliazioni, contributi non versati, licenziamenti immotivati. Nessuno però denuncia per timore di ritorsioni. Costretti a subire di tutto. Dalle scarpe tirate contro nei momenti di ira alle minacce continue di licenziamento, senza dimenticare la pretesa di restituire una parte di quello che viene riconosciuto in busta paga. «Mi è stato chiesto di rendere un quarto dello stipendio pattuito» dice un collaboratore. Addirittura qualche caso di contributi previdenziali non versati. Benvenuti nel mondo dei collaboratori parlamentari, quei lavoratori che ogni giorno tirano avanti la carretta delle attività degli onorevoli. Nella diffidenza popolare con l'etichetta dei portaborse, uomini e donne al servizio della Casta. Ma dalla Casta ricevono spesso il peggio, ...

