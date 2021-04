Messina | mal di testa e febbre | Mario muore per trombosi dopo vaccino AstraZeneca

(Di venerdì 9 aprile 2021) E’ mortoTurrisi, l’avvocato di 45 anni di Tusa () ricoverato in gravi condizionila somministrazione della prima dose di. A stroncare il legale è stata un’improvvisa. Pochi giorni fa è successo ad Augusta Turiaco, 55 anni, anche lei messinese.Turrisi: l’avvocato colpito daSecondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

LidyaLidya7 : RT @valy_s: #COVID19 #Sicilia 2 settimane fa la vaccinazione. Da quel momento, forti mal di testa. A #Pasqua si aggrava: Trombosi ed emorr… - OlderGf : Rimane gravissimo, per una trombosi, l'avvocato siciliano di 46 anni che ha accusato un forte mal di testa alcune s… - PaoloBorg : @recor1500 ?? importante se sintomi mal di testa andare subito a segnalare al medico Insegnante di Messina aveva forti mal di testa - GianniVezzani1 : RT @valy_s: #COVID19 #Sicilia 2 settimane fa la vaccinazione. Da quel momento, forti mal di testa. A #Pasqua si aggrava: Trombosi ed emorr… - ARIZONA49 : RT @valy_s: #COVID19 #Sicilia 2 settimane fa la vaccinazione. Da quel momento, forti mal di testa. A #Pasqua si aggrava: Trombosi ed emorr… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina mal

Teleclubitalia

Dopo pochi giorni dalla somministrazione ha cominciato ad accusare fortidi testa. A Pasqua le sue condizioni si sono aggravate e l'avvocato è stato prima trasferito al Cefalù e poi a. ...La scorsa settimana era stato ricoverato per un fortedi testa,di orecchie e febbre. Dopo altri esami si è capito che aveva avuto una trombosi. La Procura diha aperto un'inchiesta ...Messina, dichiarata la morte cerebrale per l'avvocato Turrisi ricoverato da domenica in gravissime condizioni al Policlinico, si era sottoposto al vaccino Astrazeneca ...Dopo pochi giorni dal siero l'uomo ha cominciato però ad accusare forti mal di testa. A Pasqua le sue condizioni si sono aggravate ...