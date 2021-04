LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Sarah e Giada Al Halwani volano agli ottavi, Caulo sul tatami! (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Europei Taekwondo Sofia 2021 – Orari, programma, tv e streaming Europei Taekwondo Sofia 2021 – I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca 10:32 Riparte finalmente il combattimento dell’azzurro. 10:30 Nel mentre passano il turno il polacco Szczesnowski e il belga Ketbi. 10:28 Non è un bene per noi, il francese pareva assai affaticato, in questo modo sta avendo tempo per rifiatare. 10:26 Continuano i problemi con il punteggio, si fatica a riprendere. 10:23 C’è qualche piccolo problema tecnico, a un minuto e venti secondi dalla fine l’azzurro si è riportato sotto fino al 10-15. 10:20 Si fa difficile, ad un round dalla fine il francese comanda 15-5. 10:17 Gabriele si trova sotto 5-0 al termine ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazioneSofia– Orari, programma, tv e streamingSofia– I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca 10:32 Riparte finalmente il combattimento dell’azzurro. 10:30 Nel mentre passano il turno il polacco Szczesnowski e il belga Ketbi. 10:28 Non è un bene per noi, il francese pareva assai affaticato, in questo modo sta avendo tempo per rifiatare. 10:26 Continuano i problemi con il punteggio, si fatica a riprendere. 10:23 C’è qualche piccolo problema tecnico, a un minuto e venti secondi dalla fine l’azzurro si è riportato sotto fino al 10-15. 10:20 Si fa difficile, ad un round dalla fine il francese comanda 15-5. 10:17 Gabriele si trova sotto 5-0 al termine ...

