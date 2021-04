LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Sarah Al Halwani vola agli ottavi! (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Europei Taekwondo Sofia 2021 – Orari, programma, tv e streaming Europei Taekwondo Sofia 2021 – I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca 08:31 Nel mentre sono iniziati anche gli scontri dei -63kg uomini. 08:29 Sul campo 1 tutto facile per Jodie Mckew, che ha eliminato Viktoryia Sobko. 08:26 L’Italia parte alla grande! Sarah Al Halwani supera 14-9 la bielorussa Krysts Mazurkevich e si qualifica agli ottavi di finale, dove incontrerà Alma Maria Perez. 7 08:24 Bene Sarah, che ad un round dalla fine conduce per 10 a 3. 08:22 Nel mentre c’è qualche problema tecnico sul tatami di Al Halwani e lo scontro tarda a ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazioneSofia– Orari, programma, tv e streamingSofia– I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca 08:31 Nel mentre sono iniziati anche gli scontri dei -63kg uomini. 08:29 Sul campo 1 tutto facile per Jodie Mckew, che ha eliminato Viktoryia Sobko. 08:26 L’Italia parte alla grande!Alsupera 14-9 la bielorussa Krysts Mazurkevich e si qualificaottavi di finale, dove incontrerà Alma Maria Perez. 7 08:24 Bene, che ad un round dalla fine conduce per 10 a 3. 08:22 Nel mentre c’è qualche problema tecnico sul tatami di Ale lo scontro tarda a ...

