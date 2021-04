La Traviata, Lisette Oropesa e la dieta: "Ho perso 40 chili, prima mi vergognavo" (Di venerdì 9 aprile 2021) Lisette Oropesa, interprete di Violetta ne La Traviata di Mario Martone, ha dichiarato di aver perso più di 40 chili grazie ad una dieta che cambiato in meglio la sua vita. Lisette Oropesa, celebre cantante lirica trentaquattrenne, interprete di Violetta ne La Traviata di Mario Martone, ha recentemente dichiarato di aver perso più di 40 chili e di essere diventata una maratoneta grazie ad una dieta: "Sono diventata un'altra persona, prima mi vergognavo." "Ho perso oltre 40 chili" ha affermato Lisette durante un'intervista di Dagospia, "è stato un processo lento, durato 5 anni. Non ho ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021), interprete di Violetta ne Ladi Mario Martone, ha dichiarato di averpiù di 40grazie ad unache cambiato in meglio la sua vita., celebre cantante lirica trentaquattrenne, interprete di Violetta ne Ladi Mario Martone, ha recentemente dichiarato di averpiù di 40e di essere diventata una maratoneta grazie ad una: "Sono diventata un'altrana,mi." "Hooltre 40" ha affermatodurante un'intervista di Dagospia, "è stato un processo lento, durato 5 anni. Non ho ...

