La questione dello Xinjiang-Uygur (Di venerdì 9 aprile 2021) Gli Usa, il Canada, il Regno Unito e l’Unione europea hanno intrapreso a fine marzo scorso un’azione concertata per annunciare sanzioni contro le violazioni dei diritti umani degli uiguri e di altre minoranze etniche nello Xinjiang-Uygur da parte del governo cinese. È la prima volta dall’incidente di piazza Tienanmen nel 1989 che l’Unione europea e il Regno Unito hanno imposto sanzioni alla Cina per questioni di diritti umani. Inoltre, anche l’Australia e la Nuova Zelanda hanno rilasciato dichiarazioni in cui esprimevano sostegno alle sanzioni congiunte contro la Cina da parte di Usa ed Unione Europea. Il Segretario di Stato americano Tony Blinken ha dichiarato che “l’operazione transatlantica congiunta invia un segnale forte a coloro che violano o calpestano i diritti umani internazionali”. Questa operazione congiunta è chiaramente parte di uno sforzo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) Gli Usa, il Canada, il Regno Unito e l’Unione europea hanno intrapreso a fine marzo scorso un’azione concertata per annunciare sanzioni contro le violazioni dei diritti umani degli uiguri e di altre minoranze etniche nelloda parte del governo cinese. È la prima volta dall’incidente di piazza Tienanmen nel 1989 che l’Unione europea e il Regno Unito hanno imposto sanzioni alla Cina per questioni di diritti umani. Inoltre, anche l’Australia e la Nuova Zelanda hanno rilasciato dichiarazioni in cui esprimevano sostegno alle sanzioni congiunte contro la Cina da parte di Usa ed Unione Europea. Il Segretario di Stato americano Tony Blinken ha dichiarato che “l’operazione transatlantica congiunta invia un segnale forte a coloro che violano o calpestano i diritti umani internazionali”. Questa operazione congiunta è chiaramente parte di uno sforzo ...

Advertising

cina_in_italia : ?? Nell'editoriale pubblicato nel numero di aprile di 'Cina in Italia', la direttrice Hu Lanbo interviene sulla ques… - lagnalai : vedo che con il discorso di draghi è riemersa la questione responsabilità individuale vs responsabilità dello stato... - frabarraco : RT @psymonic: A quelli che dicono “#Draghi parlava a certi governatori “ ricordo che la distribuzione dei vaccini alle regioni e da parte d… - Kiarachanel88 : RT @MarieClaire_it: Dalla questione del cotone dello Xinjang al declino del fast fashion: cosa sta succedendo in Cina tra moda, boicottaggi… - MarieClaire_it : Dalla questione del cotone dello Xinjang al declino del fast fashion: cosa sta succedendo in Cina tra moda, boicott… -

Ultime Notizie dalla rete : questione dello Le batterie sono la chiave per il futuro. Ma non quelle che usiamo oggi ...massimo dello sviluppo di questa tecnologia. Semplificando, una batteria al litio funziona grazie al flusso di particelle cariche tra due poli magnetici separati da un liquido. I poli in questione ...

Voucher in scadenza: come avere i rimborsi "Non abbiamo mai ritenuto la questione chiusa - hanno dichiarato Mara Colla , Presidente nazionale ... purtroppo frettolosamente dimenticati dai provvedimenti legislativi dello scorso anno".

La questione dello Xinjiang-Uygur - Ildenaro.it Il Denaro La questione dello Xinjiang-Uygur Gli Usa, il Canada, il Regno Unito e l’Unione europea hanno intrapreso a fine marzo scorso un’azione concertata per annunciare sanzioni contro le violazioni dei diritti umani degli uiguri e di altre m ...

MILIK, Questione complicata, ma Juve e Viola ci sono Il futuro di Arek Milik resta nebuloso nonostante il trasferimento invernale all'Olympique Marsiglia. Anche perché - spiega il Corriere dello Sport - l'attaccante polacco ha ...

...massimosviluppo di questa tecnologia. Semplificando, una batteria al litio funziona grazie al flusso di particelle cariche tra due poli magnetici separati da un liquido. I poli in..."Non abbiamo mai ritenuto lachiusa - hanno dichiarato Mara Colla , Presidente nazionale ... purtroppo frettolosamente dimenticati dai provvedimenti legislativiscorso anno".Gli Usa, il Canada, il Regno Unito e l’Unione europea hanno intrapreso a fine marzo scorso un’azione concertata per annunciare sanzioni contro le violazioni dei diritti umani degli uiguri e di altre m ...Il futuro di Arek Milik resta nebuloso nonostante il trasferimento invernale all'Olympique Marsiglia. Anche perché - spiega il Corriere dello Sport - l'attaccante polacco ha ...