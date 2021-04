Irlanda del Nord: Casa Bianca esprime preoccupazione per violenze (Di venerdì 9 aprile 2021) Negli ultimi giorni in Irlanda del Nord si sono verificati numerosi scontri che non si vedevano dai tempi dell’IRA. La Casa Bianca ha espresso preoccupazione per le recenti rivolte. Il presidente Joe Biden si è unito al premier britannico Boris Johnson e al primo ministro irlandese per chiedere la calma. La polizia ha descritto le Leggi su periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Negli ultimi giorni indelsi sono verificati numerosi scontri che non si vedevano dai tempi dell’IRA. Laha espressoper le recenti rivolte. Il presidente Joe Biden si è unito al premier britannico Boris Johnson e al primo ministro irlandese per chiedere la calma. La polizia ha descritto le

Advertising

ilpost : Un funerale sta causando violente proteste in Irlanda del Nord - RadioAirplay_it : #Dieci di @NaliOfficial ha ottenuto passaggi #radio in 14 paesi del mondo ?????? Australia-Bulgaria-Colombia-Croazi… - alexbarbera : Brindata coi vaccini di AstraZeneca, la festa dei sovranisti si può dire prematuramente finita. La Brexit inizia a… - Billa42_ : Irlanda del Nord: Casa Bianca esprime preoccupazione per violenze - IlFarosulMondo : Irlanda del Nord, esplodono nuove tensioni #IrlandadelNord #GranBretagna #Brexit -