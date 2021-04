Iran | rilasciata petroliera sudcoreana sequestrata

Advertising

Agenzia ANSA

L'ha rilasciato la petroliera sudcoreana Hankuk Chemi, ed il suo capitano, che aveva sequestrato all'inizio di gennaio nelle acque del Golfo Persico: lo ha reso noto il ministero degli Esteri ...... ma soprattutto dalla nonna, che lavorava come sarta in. In un'intervista concessa a 'Vero' ...chi sono" Jonathan Kashanian ecco perché porta sempre il cappello In una recente intervista...Il ministro degli Esteri della Corea del Sud ha reso noto che l'Iran ha rilasciato la petroliera sudcoreana Hankuk Chemi, ed il suo capitano, che aveva sequestrato all'inizio di gennaio nelle acque ...Seul, 09 apr 05:04 - (Agenzia Nova) - Le autorità dell'Iran hanno dissequestrato la petroliera sudcoreana ... Il mese scorso Tehran aveva rilasciato l'equipaggio della nave sulla base di motivazioni ...