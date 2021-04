«Investite nella natura!», esorta il principe William in una conferenza dell’IMF. E intanto lancia un messaggio al fratello Harry… (Di venerdì 9 aprile 2021) Gli Obama con William e Kate a Kensington Palace guarda le foto Il principe William si dimostra sempre più impegnato sul fronte dell’ambiente e ha approfittato di un invito a una conferenza dell’IMF e della Workd Bank per spingere il mondo dell’alta finanza a impegnarsi contro il cambiamento climatico. E davanti a un pubblico online di banchieri ministri delle finanze internazionali, il primogenito di Carlo e Diana ha precisato: «Per affrontare il problema occorre investire nelle operazioni di riforestazione, nell’agricoltura sostenibile ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 aprile 2021) Gli Obama cone Kate a Kensington Palace guarda le foto Ilsi dimostra sempre più impegnato sul fronte dell’ambiente e ha approfittato di un invito a unae della Workd Bank per spingere il mondo dell’alta finanza a impegnarsi contro il cambiamento climatico. E davanti a un pubblico online di banchieri ministri delle finanze internazionali, il primogenito di Carlo e Diana ha precisato: «Per affrontare il problema occorre investire nelle operazioni di riforestazione, nell’agricoltura sostenibile ...

VirgilioZanni : @VeroDeRomanis Insomma, invece di perdersi nei numeri: se ti tocca ti tocca! Conosco persone investite sul marciapi… - MircoSimeoni : RT @astrazenecco: Investite nella sanità pubblica per tenerci aperti, non nei ristori per tenerci chiusi, somari. #aprireSenzaCondizioni - paniandreatisc1 : @DSantanche @FratellidItalia Non sia mai che si voglia investite nella cultura... Poi dopo aver letto almeno un lib… - giands20 : RT @astrazenecco: Investite nella sanità pubblica per tenerci aperti, non nei ristori per tenerci chiusi, somari. #aprireSenzaCondizioni - D4rkh1gh : RT @astrazenecco: Investite nella sanità pubblica per tenerci aperti, non nei ristori per tenerci chiusi, somari. #aprireSenzaCondizioni -