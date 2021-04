Harry e Meghan nella villa a Montecito hanno paura: nove chiamate alla polizia in nove mesi (Di venerdì 9 aprile 2021) Dallo scorso luglio il principe Harry e sua moglie Meghan Markle vivono col piccolo Archie a Montecito, California, in una villa da 14 milioni di dollari. Ma a quanto pare non si sentono affatto sicuri. In nove mesi i Sussex hanno chiamato la polizia – perché era scattato l’allarme o denunciando crimini contro la proprietà – nove volte. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) Dallo scorso luglio il principe Harry e sua moglie Meghan Markle vivono col piccolo Archie a Montecito, California, in una villa da 14 milioni di dollari. Ma a quanto pare non si sentono affatto sicuri. In nove mesi i Sussex hanno chiamato la polizia – perché era scattato l’allarme o denunciando crimini contro la proprietà – nove volte.

