Giulio Tassoni | l’imprenditore marito di Eleonora Daniele

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021)è un noto imprenditore italiano nel campo della cosmesi. Non è stato questo però a metterlo al centro dei riflettori, anzi, è diventato famoso nella cronaca rosa per essere la dolce metà della bellissimaDaniela e il papà della loro primogenita, la piccola Carlotta., al contrario di sua moglie, è molto più riservato. Non ama stare sotto i riflettori e non ha né un profilo privato di Facebook e né di Instagram. Le notizie su di lui si possono sapere solamente dal profilo di lei.ha conosciutoin una serata al Piper, ma i due non hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Il loro interesse è arrivato subito dopo e dal 2002 non si sono più lasciati facendo sognare molte persone. I due, da quasi un anno, sono diventati genitori per la ...