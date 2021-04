Fare famiglia in Italia non è ancora un diritto per tutti (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono trascorsi sette anni da quando, il 9 aprile 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa, imposto in Italia fino a quel momento dalla legge 40/2004. Da quel giorno anche le coppie Italiane sterili sono autorizzate a ricorrere alla donazione anonima esterna di gameti maschili e femminili nell’ambito di un percorso di riproduzione assistita. Ma nel nostro Paese è impossibile donare i propri gameti a una coppia perché il ministro della Salute dal 2017 non ha previsto le tariffe a carico del Servizio Sanitario Nazionale per gli esami necessari e non è previsto neppure un rimborso spese per trattamenti farmacologici impegnativi e faticosi che si basano comunque sulla non commercializzazione di gameti. A 7 anni dalla cancellazione di un divieto che impediva a tantissime coppie la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono trascorsi sette anni da quando, il 9 aprile 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa, imposto infino a quel momento dalla legge 40/2004. Da quel giorno anche le coppiene sterili sono autorizzate a ricorrere alla donazione anonima esterna di gameti maschili e femminili nell’ambito di un percorso di riproduzione assistita. Ma nel nostro Paese è impossibile donare i propri gameti a una coppia perché il ministro della Salute dal 2017 non ha previsto le tariffe a carico del Servizio Sanitario Nazionale per gli esami necessari e non è previsto neppure un rimborso spese per trattamenti farmacologici impegnativi e faticosi che si basano comunque sulla non commercializzazione di gameti. A 7 anni dalla cancellazione di un divieto che impediva a tantissime coppie la ...

