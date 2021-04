F1 | Domenicali | “Piloti sono cuore dello show Ferrari? Speriamo torni in alto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Io il nuovo Ecclestone? Lui la Formula 1 l’ha creata, mentre oggi siamo in un momento storico ben diverso. Chase Carey ha preso in mano quel business e gli ha dato una sua impronta, cosa non facile. Ora questo ruolo mi riempie di orgoglio“. Queste le parole di Stefano, ormai a suo agio nel suo nuovo ruolo di presidente e amministratore delegato della Formula Uno. “Ho un contratto quinquennale e obiettivi precisi” ha spiegato al CorriereSport, “nel breve termine fare il campionato di quest’anno, e non è una cosa scontata; nel medio termine operare scelte, assieme alla Fia, che spingano nuovi costruttori o partner tecnologici a entrare in Formula 1“. Infine, “nel lungo termine rendere questo sport più emozionante e attraente in modo da ampliare il bacino degli spettatori e degli appassionati, aumentare i ricavi del business in maniera ...