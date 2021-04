Euro 2020 si terrà con gli spettatori ma 4 città ospitanti devono rispondere all’Uefa (Di venerdì 9 aprile 2021) La UEFA ha annunciato che Euro 2020 si terrà con gli spettatori sugli spalti. Secondo il servizio stampa del torneo, 8 paesi ospitanti hanno già annunciato che i fan potranno entrare negli stadi. A Budapest sono pronti ad accettare il 100% della capienza dello stadio, a San Pietroburgo e Baku - fino al 50%. Bucarest, Copenaghen, Amsterdam e Glasgow sono pronte a ricevere il 25-33% di spettatori, Londra - fino al 25%. Le restanti città - Monaco, Roma, Bilbao e Dublino - dovranno fornire informazioni sulla possibilità di ricevere i tifosi entro il 19 aprile. Successivamente, la UEFA prenderà la decisione finale sullo svolgimento delle partite del campionato continentale in queste città.caption id="attachment 652271" align="alignnone" width="594" Getty ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) La UEFA ha annunciato chesicon glisugli spalti. Secondo il servizio stampa del torneo, 8 paesihanno già annunciato che i fan potranno entrare negli stadi. A Budapest sono pronti ad accettare il 100% della capienza dello stadio, a San Pietroburgo e Baku - fino al 50%. Bucarest, Copenaghen, Amsterdam e Glasgow sono pronte a ricevere il 25-33% di, Londra - fino al 25%. Le restanti- Monaco, Roma, Bilbao e Dublino - dovranno fornire informazioni sulla possibilità di ricevere i tifosi entro il 19 aprile. Successivamente, la UEFA prenderà la decisione finale sullo svolgimento delle partite del campionato continentale in queste.caption id="attachment 652271" align="alignnone" width="594" Getty ...

