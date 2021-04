Energia rinnovabile, Federconsumatori: “No alle terre rubate all’agricoltura” (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – “Apprezziamo fortemente l’impegno di questo Governo per la transizione energetica e lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, non vorremmo però che questo si traduca, come sta avvenendo in alcune parti d’Italia a partire dal Veneto, nell’annientamento delle produzioni agricole. È necessario, alla luce delle prevaricazioni che si stanno verificando, che il Governo prenda provvedimenti immediati per conciliare lo sviluppo delle fonti rinnovabili con le esigenze degli agricoltori“. Questo l’appello lanciato al Governo da Federconsumatori. “Alcuni – spiega Federconsumatori – hanno frainteso lo scopo e lo spirito che sta dietro all’incentivo a tale disegno, accaparrandosi centinaia di ettari di terreni agricoli per installare enormi impianti fotovoltaici a terra. Impianti che non richiedono, come pare ovvio, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – “Apprezziamo fortemente l’impegno di questo Governo per la transizione energetica e lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, non vorremmo però che questo si traduca, come sta avvenendo in alcune parti d’Italia a partire dal Veneto, nell’annientamento delle produzioni agricole. È necessario, alla luce delle prevaricazioni che si stanno verificando, che il Governo prenda provvedimenti immediati per conciliare lo sviluppo delle fonti rinnovabili con le esigenze degli agricoltori“. Questo l’appello lanciato al Governo da. “Alcuni – spiega– hanno frainteso lo scopo e lo spirito che sta dietro all’incentivo a tale disegno, accaparrandosi centinaia di ettari dini agricoli per installare enormi impianti fotovoltaici a terra. Impianti che non richiedono, come pare ovvio, ...

Advertising

mano3qua : RT @comitatogoccia: #forestsarenotfuel Aiuta a proteggere le nostre foreste – unisciti a me in questa petizione per fermare la distruzione… - lucarallo : RT @assoambiente: #EnergiadaiRifiuti La frazione organica può trasformarsi in energia rinnovabile #biometano ?? Chi è contrario agli #imp… - canaleenergia : #METEOENERGIA Quanta #energia #rinnovabile sarà prodotta alle 14.00 in Italia? Oggi il focus è su #Calabria e… - LucaAterini : RT @assoambiente: #EnergiadaiRifiuti La frazione organica può trasformarsi in energia rinnovabile #biometano ?? Chi è contrario agli #imp… - evarabarvo : RT @PictetAMItalia: Il piano sostenibile avviato nel 2011 ha portato la #Scozia a produrre il 97% di #energiarinnovabile. Quale la prossima… -