Emirati | Onu | ' molto preoccupati per la principessa Latifa'

(Di venerdì 9 aprile 2021) L' Alto Commissario Onu per i diritti umani venerdì si è dettopreoccupato per il destino della, la figlia del sovrano di Dubai che afferma di essere trattenuta contro la sua ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Emirati Onu

La Nuova Sardegna

L'ha dichiarato il 19 febbraio di aver chiesto agliArabi Uniti prove dell'esistenza in vita della principessa 35enne, figlia di Mohammed ben Rached al - Maktoum, leader dell'Emirato di ...... un gruppo di contractors militari spesso assoldati dal Cremlino),ed Egitto sul lato cirenaico, Turchia e Qatar sul lato tripolitano, che a sua volta è sostenuto (politicamente) dall', ...L'Onu ha dichiarato il 19 febbraio di aver chiesto agli Emirati Arabi Uniti prove dell'esistenza in vita della principessa 35enne, figlia di Mohammed ben Rached al-Maktoum, leader dell'Emirato di ...L'Onu ha dichiarato il 19 febbraio di aver chiesto agli Emirati Arabi Uniti prove dell'esistenza in vita della principessa 35enne, figlia di Mohammed ben Rached al-Maktoum, leader dell'Emirato di ...