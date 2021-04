De Luca: Napoli immunizzata entro luglio. A Draghi: Perché ai campani 210 mila vaccini in meno? (Di venerdì 9 aprile 2021) Il governatore della campania dice di condividere il “grido di dolore di Draghi rispetto a qualche 30enne che ha scavalcato anziani nella vaccinazione”. “Bene con rispetto e parafrasando il grido di dolore di Draghi, mi rivolgo al presidente del Consiglio e a mia volta dico: con quale coscienza si può togliere ai cittadini campani una quantità di 210mila dosi di vaccino? Mi auguro che il mio grido di dolore sia ascoltato”, ha detto su Fb. “La coscienza deve funzionare sempre, non a corrente alternata”, ha aggiunto. Il governatore della campania dice di condividere il “grido di dolore di Draghi rispetto a qualche 30enne che ha scavalcato anziani nella vaccinazione”. “Bene con rispetto e parafrasando il grido di dolore di Draghi, mi rivolgo al presidente ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) Il governatore dellaa dice di condividere il “grido di dolore dirispetto a qualche 30enne che ha scavalcato anziani nella vaccinazione”. “Bene con rispetto e parafrasando il grido di dolore di, mi rivolgo al presidente del Consiglio e a mia volta dico: con quale coscienza si può togliere ai cittadiniuna quantità di 210dosi di vaccino? Mi auguro che il mio grido di dolore sia ascoltato”, ha detto su Fb. “La coscienza deve funzionare sempre, non a corrente alternata”, ha aggiunto. Il governatore dellaa dice di condividere il “grido di dolore dirispetto a qualche 30enne che ha scavalcato anziani nella vaccinazione”. “Bene con rispetto e parafrasando il grido di dolore di, mi rivolgo al presidente ...

