Dal 12 aprile Italia quasi tutta in arancione e Sardegna in rosso (Di venerdì 9 aprile 2021) A partire da lunedì 12 aprile l'Italia si colorerà quasi tutta d'arancione. Passano infatti nella fascia media di rischio le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana e anche la Lombardia, quest'ultima dopo praticamente un mese in rosso. Dopo il monitoraggio settimanale e l'ordinanza del ministro della Salute, passa invece in zona rossa la Regione Sardegna.Restano rosse anche la Campania, la Valle d'Aosta e la Puglia, ancora in arancione le rimanenti Regioni (Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto e le province di Trento e Bolzano). Il livello di ricoveri in aree mediche e nelle terapie intensive si sta stabilizzando, ha annunciato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 9 aprile 2021) A partire da lunedì 12l'si coloreràd'. Passano infatti nella fascia media di rischio le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana e anche la Lombardia, quest'ultima dopo praticamente un mese in. Dopo il monitoraggio settimanale e l'ordinanza del ministro della Salute, passa invece in zona rossa la Regione.Restano rosse anche la Campania, la Valle d'Aosta e la Puglia, ancora inle rimanenti Regioni (Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto e le province di Trento e Bolzano). Il livello di ricoveri in aree mediche e nelle terapie intensive si sta stabilizzando, ha annunciato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile Paolo Zelati, la storia del cinema in casa. "Raccolgo manifesti dal 1985" Mantova - Il primo fu Phenomena di Dario Argento. "Lo davano al cinema Corso. Aspettai che lo togliessero dalla programmazione e mi feci dare la locandina". Correva l'anno 1985, Paolo Zelati aveva ...

Mini guida ai playoff: tutto quello che dovete sapere sui quarti di finale I quarti di finale cominciano dal 20 aprile: le serie al meglio delle 5 partite assegneranno i 4 posti alla Final Four di Colonia. Ci sarà anche Milano, per la prima volta dopo 7 anni. Ecco tutto ...

Zona arancione: dal 12 aprile aumentano le regioni in arancione Fiscoetasse Colori regioni, zona rossa e arancione: ecco chi può cambiare da martedì 13 aprile E questo indipendentemente dall'incidenza. "La zona rossa non è una scelta arbitraria ... ha firmato un'ordinanza che mette comunque la regione in zona rossa ino al 21 aprile.

Eurolega: decisi tre playoff su quattro Definiti tre playoff di Eurolega su quattro. Le serie partono dal 20 aprile e decideranno le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four dell’edizione 2020-2021. Solo il Barcellona, vincitore d ...

