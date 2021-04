Covid Valle d’Aosta, oggi 65 contagi e due morti: bollettino 9 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 65 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 9 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono state sottoposte a tampone 241 persone. In crescita i pazienti ricoverati all’ospedale Parini: sono ora 78, di cui 12 in terapia intensiva. Il totale dei contagiati sale a 1.127 nella Regione. I guariti sono 48. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 65 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 9. Nella tabella si fa riferimento ad altri due. Nelle ultime 24 ore sono state sottoposte a tampone 241 persone. In crescita i pazienti ricoverati all’ospedale Parini: sono ora 78, di cui 12 in terapia intensiva. Il totale deiati sale a 1.127 nella Regione. I guariti sono 48. L'articolo proviene da Italia Sera.

