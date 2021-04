Covid, Rt in calo. Speranza: “Alcune regioni da rosso ad arancione” (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – L’Rt medio in Italia è pari a 0,92, in calo rispetto alla settimana scorsa, quando si attestava a 0,98. In diminuzione anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Secondo quando si apprende, sono questi i dati più significativi del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero sella Salute, che saranno diffusi oggi. SPERANZA: A BREVE ALCUNE REGIONI DA ROSSO AD ARANCIONE Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – L’Rt medio in Italia è pari a 0,92, in calo rispetto alla settimana scorsa, quando si attestava a 0,98. In diminuzione anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Secondo quando si apprende, sono questi i dati più significativi del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero sella Salute, che saranno diffusi oggi. SPERANZA: A BREVE ALCUNE REGIONI DA ROSSO AD ARANCIONE

