Come cambia il colore delle regioni. Lombardia e Piemonte sperano nell’arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) Rosso, arancione, giallo: Come cambia il colore delle regioni Come ogni venerdì la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts ha deciso sul cambio di colore delle regioni italiane. I dati del monitoraggio della cabina di regia delineano la mappa dell’Italia, divisa in due colori fino alla fine del mese tra un’ordinanza e l’altra del ministro Roberto Speranza. Escluse per decreto, fino al 30 aprile, le zone gialle, sono diverse le regioni italiane che, dopo il consueto monitoraggio settimanale del venerdì, dall’inizio della prossima settimana potrebbero passare dalla fascia rossa a quella arancione, nell’ambito delle misure per affrontare l’emergenza Covid-19 Nella fascia rossa – con ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021) Rosso, arancione, giallo:ilogni venerdì la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts ha deciso sul cambio diitaliane. I dati del monitoraggio della cabina di regia delineano la mappa dell’Italia, divisa in due colori fino alla fine del mese tra un’ordinanza e l’altra del ministro Roberto Speranza. Escluse per decreto, fino al 30 aprile, le zone gialle, sono diverse leitaliane che, dopo il consueto monitoraggio settimanale del venerdì, dall’inizio della prossima settimana potrebbero passare dalla fascia rossa a quella arancione, nell’ambitomisure per affrontare l’emergenza Covid-19 Nella fascia rossa – con ...

