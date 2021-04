'Clima terrore' in classe, indagata maestra elementare (Di venerdì 9 aprile 2021) Insulti, minacce, atteggiamenti aggressivi, vessazioni: aveva creato un "Clima di terrore" fra i piccoli alunni, secondo la procura di Torino una insegnante - ora indagata per maltrattamenti - che in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Insulti, minacce, atteggiamenti aggressivi, vessazioni: aveva creato un "di" fra i piccoli alunni, secondo la procura di Torino una insegnante - oraper maltrattamenti - che in ...

Ultime Notizie dalla rete : Clima terrore 'Clima terrore' in classe, indagata maestra elementare Insulti, minacce, atteggiamenti aggressivi, vessazioni: aveva creato un "clima di terrore" fra i piccoli alunni, secondo la procura di Torino una insegnante - ora indagata per maltrattamenti - che in tempi diversi, fra il 2013 e il 2019, lavorò come supplente in due scuole ...

Esprimiamo solidarietà all'operaio licenziato da ArcelorMittal Il sindacato ritiene "gravissimo il continuo tentativo di voler a tutti i costi alimentare un clima di terrore". 2 aprile 2021 Ecologia ArcelorMittal: "Non si è verificato alcun cedimento" Sindacati: ...

Insulti e violenze alle scuole elementari, la maestra agli alunni: “Siete come dei disabili” Arrestata già in passato per maltrattamenti, Laura Prunotto era stata graziata due volte: ora rischia il processo per aver insultato, minacciato e ...

