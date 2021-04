Calciomercato, scambio Dybala - Icardi, la pazza idea della Juve. Milan, Pioli resta (Di venerdì 9 aprile 2021) A riferirlo è la Gazzetta dello Sport che spiega che ci sono tutte le premesse per l apertura di un ciclo importante. Solo un crollo verticale in questo finale di stagione potrebbe far cambiare idea ... Leggi su eurosport (Di venerdì 9 aprile 2021) A riferirlo è la Gazzetta dello Sport che spiega che ci sono tutte le premesse per l apertura di un ciclo importante. Solo un crollo verticale in questo finale di stagione potrebbe far cambiare...

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - Eurosport_IT : Edicola #9aprile: la #Juve vuole vendere #Dybala, pronto uno scambio con #Icardi? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Gazzetta: '#Juve in guerra con #Dybala! Vuole venderlo e tratterà uno scambio' ? - SOSFanta : ?? Gazzetta: '#Juve in guerra con #Dybala! Vuole venderlo e tratterà uno scambio' ? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato -