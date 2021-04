AstraZeneca | la Francia ha deciso di dare altro vaccino per la seconda dose agli over 50

Advertising

RaiNews : In Francia, chi ha meno di 55 anni e ha ricevuto una prima dose di vaccino anti- #COVID con il siero di… - Agenzia_Ansa : Non c'è 'alcun dato adeguato' sull'intercambiabilità dei vaccini. A sottolinearlo è l'Organizzazione mondiale della… - Corriere : Francia, per chi ha meno di 55 anni dopo AstraZeneca richiami con Pfizer o Moderna - patriziafrezzat : Coronavirus ultime notizie. Francia, fonti: dopo AstraZeneca, seconda dose con vaccino mRna - Il Sole 24 ORE - NataliaPiatti : @Cartabellotta In francia lo fanno, sono folli? -

Laè in lockdown, la Germania invoca un nuovo lockdown. Da noi le chiusure e le aree rosse ...la strategia sulla campagna vaccinale e di sopperire alle limitazioni imposte al siero, ...... commentando la decisione delladi dare un richiamo con un vaccino diverso agli under 55 vaccinati conper la prima dose. "Non ci sono dati disponibili per raccomandarlo. E questa ...Dopo la Germania, anche la Francia ha annunciato che per gli under 55 che hanno fatto AstraZeneca come seconda dose sarà somministrato un altro vaccino. L'Italia invece continua con AstraZeneca anche ...Cambio di passo in Francia. Il richiamo, per chi è stato vaccinato con AstraZeneca, verrà fatto con un altro vaccino. Le persone sotto i 55 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino faranno ...