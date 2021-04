Amici | Pettinelli contro Raffale | “Basta melismi e gorgheggi!”

Leggi su solodonna

(Di venerdì 9 aprile 2021) Raffaele è stato assoluto protagonista dei nuovi guanti di sfida lanciati dai professori di canto delle squadre avversarie: l’allievo di Arisa, infatti, è stato preso di mira sia da Anna, che ha proposto un confronto con Aka7even, sia da Rudy Zerbi, che lo farà scontrare con Deddy. Come sempre, in vista del serale, arrivano nuovi guanti di sfida per gli allievi di: questa volta è stato Articolo completo: dal blog SoloDonna