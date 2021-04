Verde e rifiuti, sopralluogo a Paolo VI. Melucci: «Grazie agli operatori per il loro impegno» (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo un incontro con una delegazione di cittadini residenti a Paolo VI, il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo nel quartiere, incontrando direttamente gli operatori impegnati nel garantire il decoro di quella zona per dare seguito a segnalazioni e suggerimenti che sono scaturiti proprio dal confronto.Il primo cittadino si è recato in viale Cannata, in via De Gasperi (visitando anche il Centro Comunale di Raccolta gestito da Kyma Ambiente), in corso Buozzi e in via Nenni, prevedendo lungo quest’ultima arteria alcuni interventi di manutenzione e l’installazione di dossi.«È stata un’ottima occasione per ringraziare gli operatori – le parole del sindaco Melucci –, ma anche per verificare di persona quanto sia importante presidiare i quartieri con interventi tempestivi. È ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo un incontro con una delegazione di cittadini residenti aVI, il sindaco Rinaldoha effettuato unnel quartiere, incontrando direttamente gliimpegnati nel garantire il decoro di quella zona per dare seguito a segnalazioni e suggerimenti che sono scaturiti proprio dal confronto.Il primo cittadino si è recato in viale Cannata, in via De Gasperi (visitando anche il Centro Comunale di Raccolta gestito da Kyma Ambiente), in corso Buozzi e in via Nenni, prevedendo lungo quest’ultima arteria alcuni interventi di manutenzione e l’installazione di dossi.«È stata un’ottima occasione per ringraziare gli– le parole del sindaco–, ma anche per verificare di persona quanto sia importante presidiare i quartieri con interventi tempestivi. È ...

