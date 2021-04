Usa | Joe Biden | ' Basta preghiere | è l' ora di fermare le armi'

Advertising

'Basta preghiere, è il tempo dell'azione per fermare una volta per tutte la violenza delle armi'. Lo evidenzia il presidente americano,Biden, ricordando la strage delle ultime ore in Carolina del Sud, in cui sono rimaste uccise cinque persone tra cui due bambini. Rivolgendosi ai critici della riforma sulle armi, afferma: 'La ...Houston. Sparatoria in Texas, a Bryan, nel giorno in cuiBiden annuncia una stretta sulle armi. Secondo la polizia, vi sarebbero diversi feriti. I media locali segnalano che l'allarme non e' rientrato e che le forze dell'ordine stanno cercando l'...Nel giorno in cui Joe Biden ha lanciato il proprio appello al Senato per l’approvazione di due proposte di legge che introducano controlli più rigidi sulla circolazione delle armi da fuoco nel Paese, ..."Basta preghiere, è il tempo dell'azione per fermare una volta per tutte la violenza delle armi". Lo evidenzia il presidente americano, Joe Biden, ricordando la strage delle ultime ore in Carolina del ...