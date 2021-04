Universale sia la cassa integrazione, non il capriccio di sindacati e imprese (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Con un atto di trasparenza totale, gesto molto raro in una stagione in cui la pandemia può funzionare da capro espiatorio per tutto. Ha detto che c’è “una serie di resistenze” sulla riforma degli ammortizzatori sociali. E - ha aggiunto - queste resistenze “sono un dato con il quale fare i conti”. Ecco la questione che si apre è quale sarà il risultato di questi conti. Se cioè alla fine preverranno le resistenze, quelle dei fondi che hanno in mano la gestione di alcuni ammortizzatori, ma anche quelle delle imprese e dei sindacati. O se la spunterà quello a cui aspira la riforma e cioè una tutela a 3 milioni di lavoratori che nella stagione ordinaria - quella prima del Covid - non avevano alcuna protezione, cioè niente cassa integrazione o un altro ammortizzatore ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Con un atto di trasparenza totale, gesto molto raro in una stagione in cui la pandemia può funzionare da capro espiatorio per tutto. Ha detto che c’è “una serie di resistenze” sulla riforma degli ammortizzatori sociali. E - ha aggiunto - queste resistenze “sono un dato con il quale fare i conti”. Ecco la questione che si apre è quale sarà il risultato di questi conti. Se cioè alla fine preverranno le resistenze, quelle dei fondi che hanno in mano la gestione di alcuni ammortizzatori, ma anche quelle dellee dei. O se la spunterà quello a cui aspira la riforma e cioè una tutela a 3 milioni di lavoratori che nella stagione ordinaria - quella prima del Covid - non avevano alcuna protezione, cioè nienteo un altro ammortizzatore ...

