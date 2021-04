Ufficiali i problemi Messagenet dell’8 aprile: down in via di risoluzione (Di giovedì 8 aprile 2021) Abbiamo conferme sul fatto che siano in corso problemi Messagenet oggi 8 aprile. Il provider, infatti, da qualche ore sta creando disagi ai propri utenti, al punto che in rete e sui social non mancano certo le segnalazioni da parte di coloro che non riescono ad utilizzare il servizio. Se da un lato sono in via di risoluzione le anomalie di cui vi abbiamo parlato in questi giorni con Axios, questo giovedì bisogna fare i conti con un altro disservizio, come ho avuto modo di constatare poco fa. Prima risposta ufficiale sui problemi Messagenet di oggi 8 aprile Come stanno le cose per tutti coloro che stanno riscontrando problemi Messagenet oggi 8 aprile? L’unico modo per fare chiarezza, almeno per ora, è riportarvi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Abbiamo conferme sul fatto che siano in corsooggi 8. Il provider, infatti, da qualche ore sta creando disagi ai propri utenti, al punto che in rete e sui social non mancano certo le segnalazioni da parte di coloro che non riescono ad utilizzare il servizio. Se da un lato sono in via dile anomalie di cui vi abbiamo parlato in questi giorni con Axios, questo giovedì bisogna fare i conti con un altro disservizio, come ho avuto modo di constatare poco fa. Prima risposta ufficiale suidi oggi 8Come stanno le cose per tutti coloro che stanno riscontrandooggi 8? L’unico modo per fare chiarezza, almeno per ora, è riportarvi ...

