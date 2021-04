Traffico e detenzione di stupefacenti: 40enne arrestato dai Carabinieri (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, unitamente ai colleghi della Stazione di Sant’Andrea di Conza, hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un 40enne, già detenuto ai domiciliari. L’arrestato, successivamente alla notifica del provvedimento (emesso per i reati di “Produzione, Traffico e detenzione di sostanze stupefacenti” nonché “Associazione finalizzata al Traffico illecito di sostanze stupefacenti”), è stato tradotto alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Idel Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, unitamente ai colleghi della Stazione di Sant’Andrea di Conza, hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un, già detenuto ai domiciliari. L’, successivamente alla notifica del provvedimento (emesso per i reati di “Produzione,di sostanze” nonché “Associazione finalizzata alillecito di sostanze”), è stato tradotto alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del ...

